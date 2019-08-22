Fenerbahçe'ye Rami'den 2 şart

Stopere gündeme alınan Adil Rami'nin maliyeti belli oldu... Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinden Fransız oyuncunun gelmek için 2 yıllık sözleşme ve senelik 2 milyon 300 bin euro garanti ücret istediği bildirildi.

Stopere gündeme alınan Adil Rami'nin maliyeti belli oldu... Marsilya'dan ayrılan ve bonservisi elinden Fransız oyuncunun gelmek için 2 yıllık sözleşme ve senelik 2 milyon 300 bin euro garanti ücret istediği bildirildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimde, 33 yaşındaki Rami için fikir ayrılıkları bulunuyor. Nedeni ise özel hayatındaki çalkantılar ve sık tekrarlayan adale sakatlıkları. Teknik heyetin de henüz transfere onay vermediği öğrenildi. Bu yüzden resmi teklif daha yapılmadı. Nice, Bresica, Tigres, Rennes ve Getafe de Rami ile ilgileniyor.