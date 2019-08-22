Fenerbahçe 3 transferle şampiyonluk havasına girecek

Sarı-lacivertliler; Gustavo, Kolarov ve Babacar için girişimleri sürdürüyor. Taraftar, ‘Bu takıma onlar da katılırsa açık ara şampiyon oluruz’ görüşünde.

Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma, orta saha ve forvete birer takviye daha yapmayı planlayan yönetim; Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo ve Khouma Babacar için tüm şartları zorluyor. Gustavo için Marsilya'ya son önerilen rakam 5 milyon euro. Kolarov'da ise Roma'ya yapılan teklif 3 milyon euro'ya yükseltildi. Babacar için de Sassuolo ile satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar sürüyor.



ROJO VE DURMISI YEDEKTE

İlk hedef bu üç ismi de kadroya dahil ederek, uzun lig maratonunda teknik direktör Ersun Yanal'ın elini güçlendirmek... Tecrübeli hocanın da transferde önceliği bu oyuncular. Gözleri yollarda olan sarı-lacivertli taraftarlar, "Bu takıma Kolarov, Gustavo ve Babacar da katılırsa açık ara şampiyon oluruz" yorumlarını yapıyor. Manchester United'li Marcos Rojo (stoper) ve Lazio'lu Riza Durmisi (sol bek) ise alternatif listede yer alıyor. Sorun çıkarsa bu isimlere yönelinecek.