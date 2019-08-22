22 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Başakşehir maçına Umut Meler

Başakşehir maçına Umut Meler
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya, Meler ile 13 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet gördü.

Sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya, Meler ile 13 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet gördü.

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