Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci: Allah razı olsun Burak Abi!

Uzun süren sakatlığının ardından ligdeki ilk maçta süre alan Tolga Ciğerci, giydiği formasını kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'na hediye etti. 14 numaralı formasının üstüne, "Her şey için teşekkürler Burak Abicim. Allah razı olsun senden" yazan Tolga, Gazişehir maçında 74'te Emre'nin yerine oyuna girmiş, şutları ve çalışkan futboluyla alkış almıştı.

Uzun süren sakatlığının ardından ligdeki ilk maçta süre alan Tolga Ciğerci, giydiği formasını kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'na hediye etti. 14 numaralı formasının üstüne, "Her şey için teşekkürler Burak Abicim. Allah razı olsun senden" yazan Tolga, Gazişehir maçında 74'te Emre'nin yerine oyuna girmiş, şutları ve çalışkan futboluyla alkış almıştı.