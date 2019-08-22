22 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci: Allah razı olsun Burak Abi!

'Allah razı olsun Burak Abi!'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Uzun süren sakatlığının ardından ligdeki ilk maçta süre alan Tolga Ciğerci, giydiği formasını kulüp doktoru 'na hediye etti. 14 numaralı formasının üstüne, "Her şey için teşekkürler Burak Abicim. Allah razı olsun senden" yazan Tolga, Gazişehir maçında 74'te Emre'nin yerine oyuna girmiş, şutları ve çalışkan futboluyla alkış almıştı.

Uzun süren sakatlığının ardından ligdeki ilk maçta süre alan Tolga Ciğerci, giydiği formasını kulüp doktoru 'na hediye etti. 14 numaralı formasının üstüne, "Her şey için teşekkürler Burak Abicim. Allah razı olsun senden" yazan Tolga, Gazişehir maçında 74'te Emre'nin yerine oyuna girmiş, şutları ve çalışkan futboluyla alkış almıştı.

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