22 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Alper Potuk imzayı attı

Alper imzayı attı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Kontratında yüzde 40 oranında indirime giden dün kulüp binasında yeni sözleşmeyi imzaladı. Sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu törende atılan imzalarla Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 indirim yapılarak yenilendi.

Kontratında yüzde 40 oranında indirime giden dün kulüp binasında yeni sözleşmeyi imzaladı. Sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu törende atılan imzalarla Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 indirim yapılarak yenilendi. Alper, yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" diye konuştu. Comolli, Alper Potuk'a teşekkür etti.

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