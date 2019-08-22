22 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Alper Potuk imzayı attı
Giriş Tarihi: 22.08.2019
Kontratında yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk dün kulüp binasında yeni sözleşmeyi imzaladı. Sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu törende atılan imzalarla Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 indirim yapılarak yenilendi.
Kontratında yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk dün kulüp binasında yeni sözleşmeyi imzaladı. Sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu törende atılan imzalarla Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 indirim yapılarak yenilendi. Alper, yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" diye konuştu. Comolli, Alper Potuk'a teşekkür etti.
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