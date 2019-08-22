Fenerbahçe'de Diego Reyes yüzde 90 Tigres’e

Kulüp bulması istenen Diego Reyes'e iki talip var... İspanya'dan Sport, Meksika'nın son şampiyonu Tigres ile birlikte Club America'nın 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtti.

Kulüp bulması istenen Diego Reyes'e iki talip var... İspanya'dan Sport, Meksika'nın son şampiyonu Tigres ile birlikte Club America'nın 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtti. Reyes'in bonservisinin 2 milyon euro civarında olduğu ve Tigres'in yüzde 90 oranda transferi bitirmeye daha yakın olduğu kaydedildi.