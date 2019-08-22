Çilingir Kruse

Fenerbahçe’nin Gazişehir’i 5 golle devirdiği mücadelede 31 yaşındaki futbolcu ara paslarıyla dikkat çekti. Yeni transfer Max Kruse takıma alıştıkça etkisi artıyor. Alman futbolcu, 5-0 kazanılan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında başarılı bir oyun sergiledi.

Tecrübeli oyuncu henüz tüm oyun onun üzerinden dönmese de istatistikleriyle ilk haftaya damgasını vurdu. Forvet Vedat Muriç'in arkasında oynayan 31 yaşındaki yıldız isim 90 dakika boyunca 7 kez anahtar pas denedi. Bunların 5'inde isabeti buldu.

ASİSTLE BAŞLADI

Sarı-lacivertli camianın hücumda çok şey beklediği Max Kruse henüz ilk maçından istatistik kağıdını doldurmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, Nabil Dirar'ın kaydettiği golde asisti yapan isimdi. Max Kruse sadece anahtar paslarıyla öne çıkmadı. 29 yaşındaki oyuncu, Gazişehir mücadelesinde ceza sahasına tam 12 pas yolladı. Etkili performansıyla sezonun ilk haftasında en çok anahtar pas atan isim olarak öne çıktı.



İLK MAÇTAN GÖZ DOLDURDU

Max Kruse, Gazişehir karşılaşmasında ilk asistini yaptı. Alman yıldız, yüzde 90 pas isabet oranı yakaladı. 52 isabetli pas verdi. 1 de isabetli orta kesti. 31 yaşındaki futbolcu tüm ikili mücadeleleri kazanarak gücünü de ortaya koydu.