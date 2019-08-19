19 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Laxalt yarın belli olacak

Laxalt yarın belli olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.08.2019

çalışmalarını sürdüren 'de Sol bek+kanat için Diego Laxalt radara girmişti. 26 yaşındaki Uruguaylı'nın menajeri Ariel Krasouski, yarın ile kulüp ofisinde görüşeceklerini açıkladı.

Football Italia; Laxalt için F.Bahçe, ve Parma'nın tekliflerini ilettiğini bildirdi. Radio Rossonera'da Pietro Balzano da Twitter'dan, "Laxalt, teklifi olumlu karşıladı. Artık iş 'la anlaşmak" dedi.

ROJO'DA SORUN EL YAKAN ÜCRETİ

Defansa gündemde olan 'nun maaşı dudak uçuklattı. Ada basını, F.Bahçe'nin kiralamak istediği 29 yaşındaki Arjantinli stoperin ManU'da yılda 8 milyon pound (yaklaşık 10 milyon euro) kazandığını yazdı. ise, "Rojo gitmek için izin istedi" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak... F.Bahçe'de eski yıldız geri dönüyor! Kjaer denmişti ancak...
Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte F.Bahçe'nin Gaziantep 11'i Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte F.Bahçe'nin Gaziantep 11'i
İşte F.Bahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam İşte F.Bahçe'nin 10. transferi! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör