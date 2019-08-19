19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Laxalt yarın belli olacak
Giriş Tarihi: 19.08.2019
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sol bek+kanat için Diego Laxalt radara girmişti. 26 yaşındaki Uruguaylı'nın menajeri Ariel Krasouski, yarın Milan ile kulüp ofisinde görüşeceklerini açıkladı.
Football Italia; Laxalt için F.Bahçe, Fiorentina ve Parma'nın tekliflerini ilettiğini bildirdi. Radio Rossonera'da Pietro Balzano da Twitter'dan, "Laxalt, teklifi olumlu karşıladı. Artık iş Milan'la anlaşmak" dedi.
ROJO'DA SORUN EL YAKAN ÜCRETİ
Defansa gündemde olan Marcos Rojo'nun maaşı dudak uçuklattı. Ada basını, F.Bahçe'nin kiralamak istediği 29 yaşındaki Arjantinli stoperin ManU'da yılda 8 milyon pound (yaklaşık 10 milyon euro) kazandığını yazdı. The Times ise, "Rojo gitmek için izin istedi" dedi.
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