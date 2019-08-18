18 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Fenerbahçe Gaziantep maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.08.2019

, 'in ilk haftasında yarın 'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



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