18 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Rodrigues: "Fit durumdayım"

Rodrigues: Fit durumdayım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Suudi ekibi Ittihad'dan kiralanan Garry , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeşil Burun Adalı oyuncu, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini vurgulayarak, "İyi takımlarla oynadık. Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz. Hedefimiz belli. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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