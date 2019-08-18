18 Ağustos 2019, Pazar
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Rodrigues: "Fit durumdayım"
Giriş Tarihi: 18.08.2019
Suudi ekibi Ittihad'dan kiralanan Garry Rodrigues, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeşil Burun Adalı oyuncu, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini vurgulayarak, "İyi takımlarla oynadık. Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz. Hedefimiz belli. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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