Fenerbahçe 123 hafta sonra lider

Fenerbahçe, sahasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira döneminde son kez 10. haftada liderlik koltuğuna oturmuş ve sonraki hafta liderliği kaybetmişti.

