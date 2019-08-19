19 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 123 hafta sonra lider

Fenerbahçe 123 hafta sonra lider
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.08.2019

, sahasında ’i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

'in ilk haftasında 'i 5-0 mağlup eden , 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira döneminde son kez 10. haftada liderlik koltuğuna oturmuş ve sonraki hafta liderliği kaybetmişti.

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