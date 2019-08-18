Miha Zajc'a kulüp aranıyor
Sarı-lacivertliler, transferde yapacağı son hamle için maddi olarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Sloven oyuncu da satılınca düğmeye basılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kaynak oluşturmaya çalışıyor... Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor. Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından sırada Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.
DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor. Yönetim hem bu parayı hem de Frey'in kiralanması ile oluşan maaş bütçesini; stoper, sol bek, 6 numara ve golcü transferleri için kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli listedeki oyuncularla temaslara devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
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