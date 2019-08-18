18 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Miha Zajc'a kulüp aranıyor

Zajc'a kulüp aranıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Sarı-lacivertliler, transferde yapacağı son hamle için maddi olarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Sloven oyuncu da satılınca düğmeye basılacak

çalışmalarını sürdüren bir yandan da kaynak oluşturmaya çalışıyor... ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor. Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından sırada 'ın olduğu öğrenildi. Teknik direktör 'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.

DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor. Yönetim hem bu parayı hem de Frey'in kiralanması ile oluşan maaş bütçesini; stoper, sol bek, 6 numara ve golcü transferleri için kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli listedeki oyuncularla temaslara devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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