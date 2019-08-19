19 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

"Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"

Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Medipol forması giyen milli futbolcu , ’ye transferi için kulübünden kolaylık gösterilmesini istedi.

Başkan ve teknik direktör 'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta sahanın, "'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulunduğu iddia edildi. , İrfan Can için 7 milyon euro istiyordu. Başkan 'un, ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta bir araya gelerek hem hem de Mahmut Tekdemir için teklif sunacağı belirtiliyor. 'ın iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istediği biliniyor.

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