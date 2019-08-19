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"Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"
Giriş Tarihi: 19.08.2019
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’ye transferi için kulübünden kolaylık gösterilmesini istedi.
Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta sahanın, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulunduğu iddia edildi. Başakşehir, İrfan Can için 7 milyon euro istiyordu. Başkan Ali Koç'un, İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta bir araya gelerek hem İrfan Can Kahveci hem de Mahmut Tekdemir için teklif sunacağı belirtiliyor. Ersun Yanal'ın iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istediği biliniyor.
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