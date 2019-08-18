18 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Nürnberg'den Frey açıklaması: Tam aradığımız forvet

Michael Frey'e büyük övgü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Transfer görüşmesi yapmak için Almanya'ya giden Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey için görüştüğü Nürnberg cephesinden açıklama geldi. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca'nun Frey için söyledikleri dikkat çekti. Palikuca, İsviçreli oyuncu için "Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı..." dedi.

Fenerbahçe'nin gönderilecekler listesinde bulunan Michael Frey için Nürnberg'den açıklama geldi.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu. Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur'' sözlerini kullandı.

RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR

Nürnberg ile her konuda anlaşan Frey'in kısa süre içinde Bundesliga 2 ekibi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Nürnberg, yeni sezona da kötü başlamış ve 2 maçta 2 yenilgi almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli futbolcu ile toplam 25 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretmişti. Geçen sezon başında 2.5 milyon euroya Zürih'ten transfer edilen Frey, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

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