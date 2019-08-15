15 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin istediği Kutucu’ya izin çıkmadı

Kutucu’ya izin çıkmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.08.2019

Forvete gündeme alınan Ahmet Kutucu için 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. U19 'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.

Forvete gündeme alınan Ahmet Kutucu için 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. U19 'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.

'ÇUKURCU' BILICA 40'INDA SAHADA
2010'daki derbisinde penaltı noktasına çukur kazmasıyla (Bobo atışı kaçırmıştı) hafızalara kazanan Fabio Bilica, 40 yaşında futbol oynamaya devam ediyor. Brezilya basını, tecrübeli ismin Miramar'ın yeni sezonda da savunmadaki kozu olacağını duyurdu. Bilica, 2009-12 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 71 maça çıkmıştı.

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