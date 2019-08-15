Fenerbahçe'nin istediği Kutucu’ya izin çıkmadı
Forvete gündeme alınan Ahmet Kutucu için Schalke 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.
Forvete gündeme alınan Ahmet Kutucu için Schalke 04'ten olumsuz yanıt geldi. Alman ekibi, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini geri çevirdi. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki Kutucu, forvet ve sağ kanat ta oynuyordu.
'ÇUKURCU' BILICA 40'INDA SAHADA
2010'daki Beşiktaş derbisinde penaltı noktasına çukur kazmasıyla (Bobo atışı kaçırmıştı) hafızalara kazanan Fabio Bilica, 40 yaşında futbol oynamaya devam ediyor. Brezilya basını, tecrübeli ismin Miramar'ın yeni sezonda da savunmadaki kozu olacağını duyurdu. Bilica, 2009-12 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 71 maça çıkmıştı.
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