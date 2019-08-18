18 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Diego Reyes'e Tigres kancası

Diego Reyes'e Tigres kancası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Kulüp bulması istenen , 'in radarına girdi...

basınında yer alan haberlerde, savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen 'in milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Meksika ekibinin, transfer için önümüzdeki günlerde 'ye resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.
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