18 Ağustos 2019, Pazar
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Diego Reyes'e Tigres kancası
Giriş Tarihi: 18.08.2019
Kulüp bulması istenen Diego Reyes, Tigres'in radarına girdi...
Meksika basınında yer alan haberlerde, savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Tigres'in milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Meksika ekibinin, transfer için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.
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