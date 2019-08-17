17 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Frey Nürnberg'de

Frey'in yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.08.2019

İsviçreli , satın alma opsiyonuyla birlikte Alman ekibine kiralandı. Michael Frey'in yerini Choupo-Moting ile doldurmak istiyor.

Michael Frey, Nürnberg'e kiralandı... Bundesliga 2'de mücadele eden Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli golcüyü etmek için ile görüştüklerini söyledi. Sarılacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi. Zürich'ten geçen sezon 2 milyon 640 bin euro bonservis bedeliyle Kanarya'ya gelen Frey, 25 resmi maça çıkarken 5 gol atmış, 1 de asist gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin Frey'in yerine yeni bir forvet daha alması bekleniyor.

CHOUPO-MOTING GÜNDEMDE
Fenerbahçe, 'nin yıldızı Choupo-Moting ile kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakibi İtalyan ekibi Lecce.
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