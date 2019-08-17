17 Ağustos 2019, Cumartesi
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CHOUPO-MOTING GÜNDEMDE
Fenerbahçe, PSG'nin yıldızı Choupo-Moting ile kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakibi İtalyan ekibi Lecce.
Frey Nürnberg'de
Giriş Tarihi: 17.08.2019
İsviçreli Michael Frey, satın alma opsiyonuyla birlikte Alman ekibine kiralandı. Fenerbahçe Michael Frey'in yerini Choupo-Moting ile doldurmak istiyor.
Michael Frey, Nürnberg'e kiralandı... Bundesliga 2'de mücadele eden Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli golcüyü transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini söyledi. Sarılacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi. Zürich'ten geçen sezon 2 milyon 640 bin euro bonservis bedeliyle Kanarya'ya gelen Frey, 25 resmi maça çıkarken 5 gol atmış, 1 de asist gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin Frey'in yerine yeni bir forvet daha alması bekleniyor.
CHOUPO-MOTING GÜNDEMDE
Fenerbahçe, PSG'nin yıldızı Choupo-Moting ile kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakibi İtalyan ekibi Lecce.
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