17 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gergin bekleyiş

Gergin bekleyiş
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Sarı-lacivertli yönetim, baskılara rağmen 6 numara, stoper+sol bek ve golcü için en iyi şartları arıyor. Lige eldeki kadro ile başlanacak. Açıklanmaya en yakın isim Durmisi

Fenerbahçe, transferde sessizliğe büründü... Taraftarların sosyal medyada tepkileri artmaya başlarken, yönetim her şeye karşın sabrını koruyor. Hedef hata yapmamak ve piyasada rakamların biraz daha düşmesini beklemek. Başkan 'un daha önce yaptığı, "Transfer yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 6 numara, iki stoper ve belki bir tane daha... Sınırlı cephaneniz ve FFP kıskacı olduğunda dikkatli adım atmanız gerekiyor. Transfer 2 Eylül'e kadar devam edecek" açıklamasındaki tavrını koruduğu belirtiliyor.

Öte yandan 'ın listesinin başında yer alan Luiz Gustavo ve için yeni bir gelişme yok. Marsilya 7 milyon euro, Roma ise 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim bu rakamları vermeye yanaşmıyor. Nürnberg'e kiralanan Frey'in yerine ise forvete PSG'li Choupo Moting'in yeniden gündeme alındığı bildirildi. Kamerunlu golcü için Lecce de devrede. Şu an için transferi en yakın isim olarak Lazio'nun sol beki Riza Durmisi gösteriliyor...

ROJO'DAN KIRMIZI!
Stopere yapılacak ikinci takviye için Marcos Rojo gündemdeydi... Ancak Arjantinli savunmacının, Türkiye'ye gelmeyi reddettiği gelen haberler arasında... Comolli'nin, Manchester United ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edememesi üzerine görüşmelerin durduğu ifade ediliyor.

KALEYE GRAÇA
Portekiz'in Ojogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Estoril ile sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı Thierry Graça ile ilgilendiğini iddia etti... 24 yaşındaki kalecinin Trabzonspor'un da radarında olduğu ileri sürüldü. Rodrigues'in vatandaşı olan Graça, geçtiğimiz sezon 41 maçta kalesinde 46 gol gördü.

KULÜP BUL REYES!
Teknik heyetin ilk gözden çıkardığı isim Diego Reyes oldu. Yönetim futbolcu ve menajeriyle görüşerek 'kulüp bul' dedi. 26 yaşındaki savunmacının takım aramaya başladığı bildirildi. Geçen sezon Leganes'e kiralanan Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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