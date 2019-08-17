17 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Riza'ya şartlı onay

Riza'ya şartlı onay
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.08.2019

, ’nin anlaştığı sol bek için ‘satın alma’ zorunluluğunda ısrarlı; istenen rakam ise 4 milyon euro

Sol beke Kolarov çıkmaza girince, ismi öne çıkmıştı. La Gazzetta dello Sport, 'nin 'nun kadroda düşünmediği Danimarkalı oyuncu ile kesin anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtilirken, Lazio'nun opsiyon yerine 'zorunlu satın alma' maddesini sözleşmeye eklemek için ısrar ettiği ifade edildi. Bu konuda da uzlaşma sağlanması halinde transferin tamamlanacağı vurgulandı. Arnavut asıllı olan 25 yaşındaki Riza Durmisi, geçtiğimiz sezon sakatlık problemi nedeniyle Serie A'da sadece 10 maçta şans bulmuştu.
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