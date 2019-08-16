16 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Nikola Kalinic Çizme yolcusu

Nikola Kalinic Çizme yolcusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.08.2019

Forvete gündemdeki isimlerden 'e dört İtalyan takımı birden talip oldu.

Il Messaggero, 'den ayrılması beklenen Hırvat golcü için Atalanta, , Bologna ve Sampdoria'nın devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki oyuncunun tekrar Serie A'da oynamaya yakın olduğu dile getirildi.
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