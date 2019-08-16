16 Ağustos 2019, Cuma
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Nikola Kalinic Çizme yolcusu
Giriş Tarihi: 16.08.2019
Forvete gündemdeki isimlerden Nikola Kalinic'e dört İtalyan takımı birden talip oldu.
Il Messaggero, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Hırvat golcü için Atalanta, Fiorentina, Bologna ve Sampdoria'nın devreye girdiğini belirtti. 31 yaşındaki oyuncunun tekrar Serie A'da oynamaya yakın olduğu dile getirildi.
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