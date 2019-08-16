16 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Leiva ve Radu yoklaması

Leiva ve Radu yoklaması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.08.2019

Sol bek Durmisi için Lazio ile görüşen ’nin, İtalyan ekibinin Brezilyalı ön liberosu Lucas Leiva ve Rumen stoperi Stefan Radu için de nabız yokladığı iddia edildi.

Çizme basını, 32 yaşındaki Radu'nun çıkışına izin verilebileceğini belirtirken, Leiva'yı ise teknik direktör Inzaghi'nin bırakmak istemediği ifade edildi.
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