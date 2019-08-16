16 Ağustos 2019, Cuma
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Leiva ve Radu yoklaması
Giriş Tarihi: 16.08.2019
Sol bek Durmisi için Lazio ile görüşen Fenerbahçe’nin, İtalyan ekibinin Brezilyalı ön liberosu Lucas Leiva ve Rumen stoperi Stefan Radu için de nabız yokladığı iddia edildi.
Çizme basını, 32 yaşındaki Radu'nun çıkışına izin verilebileceğini belirtirken, Leiva'yı ise teknik direktör Inzaghi'nin bırakmak istemediği ifade edildi.
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