Süper Lig'e Fenerbahçe damgası!
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede; en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Kanarya, ligin 61 yıllık puan cetvelinde, ikinci sıradaki Galatasaray'ın tam 33 puan önünde yer alıyor. İşte rakamlar:
EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM
Fenerbahçe 2010 maç/3493 puan Galatasaray 2010 maç/3460 puan
EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM
Fenerbahçe 2010 maç/1145 galibiyet Galatasaray 2010 maç/1138 galibiyet
EN ÇOK GOL ATAN TAKIM
Fenerbahçe 2010 maç/3555 gol Galatasaray 2010 maç/3537 gol
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"