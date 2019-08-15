Süper Lig'e Fenerbahçe damgası!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede; en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Kanarya, ligin 61 yıllık puan cetvelinde, ikinci sıradaki Galatasaray'ın tam 33 puan önünde yer alıyor. İşte rakamlar:



EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM

Fenerbahçe 2010 maç/3493 puan Galatasaray 2010 maç/3460 puan



EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM

Fenerbahçe 2010 maç/1145 galibiyet Galatasaray 2010 maç/1138 galibiyet



EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Fenerbahçe 2010 maç/3555 gol Galatasaray 2010 maç/3537 gol