14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

, 'in ilk haftasında Gazişehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda gerçekleştirilen sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçların ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

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