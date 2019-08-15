Fenerbahçe'de çifte mesai
Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıkları devam ediyor. Takım dünü çift idmanla geçirdi. Ersun Yanal yönetimindeyapılan sabahki idmanda önce salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı. Daha sonra ise sahada koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler akşam taktik ağırlıklı çalışma ile günü tamamladı.
Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıkları devam ediyor. Takım dünü çift idmanla geçirdi. Ersun Yanal yönetimindeyapılan sabahki idmanda önce salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı. Daha sonra ise sahada koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları, çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler akşam taktik ağırlıklı çalışma ile günü tamamladı.
ALTIPARMAK'IN ACI GÜNÜ
Fenerbahçe, eski milli futbolcularından Ogün Altıparmak'ın eşi Esin Altıparmak'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Merhume'nin cenazesi bugün Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip aile kabristanlığında toprağa verilecek.
TRANSFER YAP FENERBAHÇE!
12. adam yönetime seslerini duyurmak için "#TransferYapFenerbahçe" Tagı açtı. Twitter'daki platform trend topic oldu. Başkan Koç'a mesaj yağdıran taraftarlar, "Biz üstümüze düşeni yaptık, sıra sizde" diyerek transferlerin bir an önce bitirilmesini istedi.
FERDI KADIOĞLU KALSIN!
Hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla taraftarların beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili Ersun Yanal kararını verdi. 19 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutulacak. Orta saha ve sağ kanatta oynayan Ferdi, son Sivas maçında takımın en iyisiydi.
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