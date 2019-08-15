Fenerbahçe'ye Rojo iddiası!

Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan Fenerbahçe, rotayı Marcos Rojo'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, Manchester United'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı.

Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan Fenerbahçe, rotayı Marcos Rojo'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, Manchester United'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı. Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen ManU'nun teklife onay verebileceği ifade edildi. Rojo'nun ismi daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Marcos, geçen sezon sadece 6 karşılaşmada forma giymişti.