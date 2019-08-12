12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek

Forvet gelirse Frey gidecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Michael Frey'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, Vedat Muriç ve Max Kruse dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için beklemede. İsmail 'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.

Michael Frey'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, Vedat Muriç ve Max Kruse dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için beklemede. İsmail 'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.

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