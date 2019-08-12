Fenerbahçe'ye forvet gelirse Frey gidecek

Michael Frey'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, Vedat Muriç ve Max Kruse dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için Çaykur Rizespor beklemede. İsmail Kartal'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.

Michael Frey'in takımdaki geleceği forvet transferine bağlı. Sarı-lacivertli takım, Vedat Muriç ve Max Kruse dışında bir forvet daha alması halinde İsviçreli golcüyü gönderecek. Frey için Çaykur Rizespor beklemede. İsmail Kartal'ın 25 yaşındaki oyuncuyu çok istediği bildirildi.