12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Mesa iddiası

Fenerbahçe için Mesa iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Estadio ?Deportivo gazetesi, Fenerbahçe'nin Genoa ile birlikte Sevilla'nın gözden çıkardığı Roque Mesa'ya teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki orta sahanın ve Valladolid'in de radarında yer aldığı ancak henüz bir takımla anlaşma olmadığı vurgulandı.

Estadio ?Deportivo gazetesi, Fenerbahçe'nin Genoa ile birlikte Sevilla'nın gözden çıkardığı Roque Mesa'ya teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki orta sahanın ve Valladolid'in de radarında yer aldığı ancak henüz bir takımla anlaşma olmadığı vurgulandı. Mesa, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 49 maçta 3 gol, 5 asist üretmişti.

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