15 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.
Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.
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