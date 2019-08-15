15 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Balotelli Brescia'ya

Balotelli Brescia'ya
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.08.2019

Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan , Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.

Bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan , Brescia ile anlaştı. Sky Italia, İtalyan ekibinin sahibi Massimo Cellino'nun golcü oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna ettiğini belirtti. 29 yaşındaki Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da vurgulandı.

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