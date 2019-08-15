Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer Sevilla'da kalıyor

Stopere Simon Kjaer de listedeydi. Ancak Danimarkalı yıldızdan kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mikkel Beck, Jyllands-Posten'e yaptığı açıklamada, "Simon'un F.Bahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda takımla yeni sezona hazırlanıyor. Söylenecek başka şey yok." şeklinde konuştu.

Stopere Simon Kjaer de listedeydi. Ancak Danimarkalı yıldızdan kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mikkel Beck, Jyllands-Posten'e yaptığı açıklamada, "Simon'un F.Bahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda takımla yeni sezona hazırlanıyor. Söylenecek başka şey yok." şeklinde konuştu.