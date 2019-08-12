Fenerbahçe'de para hazır arayış sürüyor

En az bir 6 numara ile bir stoper daha alacak olan, olursa bir transfer daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin cebinde hala harcayabileceği 7.8 milyon euro'su var...

Vedat Muriç, Deniz, Zanka, Altay ve Allahyar için bonservis ödeyen sarılacivertliler, Eljif Elmas+Yasir'in satışından elde ettiği 17 milyon euro'ya yakın gelirle 7.8 milyon euro artıda bulunuyor.