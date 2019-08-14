Fenerbahçe'ye Mustafi iddiası

Listesinde birçok isim yer alan Fenerbahçe için İngiltere'den bir transfer iddiası daha geldi. The Sun, sarı-lacivertlilerin Arsenal'in yeni sezonda düşünmediği Mustafi'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe için İngiltere'den bir transfer iddiası daha geldi. The Sun, sarı-lacivertlilerin Arsenal'in yeni sezonda düşünmediği Mustafi'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.