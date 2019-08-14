14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Mustafi iddiası

Mustafi iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Listesinde birçok isim yer alan Fenerbahçe için İngiltere'den bir transfer iddiası daha geldi. , sarı-lacivertlilerin 'in yeni sezonda düşünmediği 'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe için İngiltere'den bir transfer iddiası daha geldi. , sarı-lacivertlilerin 'in yeni sezonda düşünmediği 'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

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