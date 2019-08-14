14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami serbest!
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi.
Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi. Bonservisi elinde olan Fas asıllı Fransız stoperin birçok kulübün listesinde olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu oyuncu tekrar harekete geçebileceği ileri sürüldü.
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