14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami serbest!

Adil Rami serbest!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi.

Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi. Bonservisi elinde olan Fas asıllı Fransız stoperin birçok kulübün listesinde olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu oyuncu tekrar harekete geçebileceği ileri sürüldü.

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