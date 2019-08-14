Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami serbest!

Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi.

Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi. Bonservisi elinde olan Fas asıllı Fransız stoperin birçok kulübün listesinde olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu oyuncu tekrar harekete geçebileceği ileri sürüldü.