14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mahmut gerçeği

Mahmut gerçeği
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Başakşehir Başkanı , dün önemli açıklamalar yaptı. Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.

Başakşehir Başkanı , dün önemli açıklamalar yaptı. Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.

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