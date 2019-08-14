14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Mahmut gerçeği
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün önemli açıklamalar yaptı. Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün önemli açıklamalar yaptı. Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.
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