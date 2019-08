Fenerbahçe'de Ersun Yanal: 2'sinden 1'ini alın

Fenerbahçe'de ön libero transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetime 2 isim verdi ve bunlardan birinin takıma katılmasını istedi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takviye yapılmasını şart koştuğu ön libero için tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Tecrübeli hoca, bu bölgeye transferde adı geçen iki isimden birinin alınmasını istedi.

Uzun süredir gündemde olan Luiz Gustavo konusunda kulübü Marsilya ile bonservis pazarlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, Fernandinho için de nabız yoklamaya başlamıştı.

M.City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 34 yaşındaki Fernandinho ile sportif direktör Comolli'nin temasa geçtiği iddia edilmişti.

Gündemdeki diğer isimlerin üstünü çizen Yanal'ın, iki Brezilyalı ön liberodan birinin kısa süre içinde takıma kazandırılması için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

ADIL RAMI SERBEST!

Birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adil Rami boşa çıktı... 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi, kulübü Marsilya tarafından feshedildi. Bonservisi elinde olan Fas asıllı Fransız stoperin birçok kulübün listesinde olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu oyuncu tekrar harekete geçebileceği ileri sürüldü.



MUSTAFI İDDİASI

Listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe için İngiltere'den bir transfer iddiası daha geldi. The Sun, sarı-lacivertlilerin Arsenal'in yeni sezonda düşünmediği Mustafi'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

MAHMUT GERÇEĞİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün önemli açıklamalar yaptı. Mahmut Tekdemir için F.Bahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Gümüşdağ, "Ancak biz reddettik. Hâlâ da aynı fikirdeyiz. Mahmut'la sezon sonuna kadar yola devam edeceğiz" dedi.



KOLAROV ÇILGINLIĞI

Aleksandar Kolarov, gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp yıldıza sosyal medya hesaplarından ulaşıyor. 12. adam, Kolarov'un instagram hesabındaki 9 fotoğrafa da 'Come to Fenerbahçe' yazıyor ve sarılacivert kalp emojileri bırakıyor.