14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ferdi için flaş karar
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.
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