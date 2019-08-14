14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ferdi için flaş karar

Ferdi için flaş karar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. Teknik direktör 'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.

öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi. Özellikle son hazırlık maçlarında teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulması kararlaştırıldı. Teknik direktör 'ın sezon içinde Ferdi'den yararlanacağı öğrenildi.

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