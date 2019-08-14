Fenerbahçe'de mesai başladı
Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçının ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe, dün Samandıra'da çalışmalara başladı. Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.
Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçının ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe, dün Samandıra'da çalışmalara başladı. Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE BAYRAMLAŞTI!
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bayramlaşmaya, Divan Kurul Başkanı Vefa Küçük, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.
SERDAR AZİZ HAZIR
Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Aziz'den iyi haber... Samandıra'da dün çalışmalara başlayan 29 yaşındaki oyuncunun ligin ilk haftasına yetişeceği öğrenildi. Teknik heyetin şans vermesi halinde tecrübeli stoperin Gazişehir maçında oynaması bekleniyor.
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