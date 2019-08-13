13 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Marsilya tok satıcı

Marsilya tok satıcı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Marsilya? Başkanı Jacques- Henri Eyraud, için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise transfer yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. Fenerbahçe, pazarlıkları sürdürüyor.

Marsilya? Başkanı Jacques- Henri Eyraud, için, "Luiz'in kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. hayatının sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum" dedi. Fransız basını ise transfer yapmak için oyuncu satması gereken ekibin, istenen bonservis bedelinin ödenmesi halinde Gustavo'yu bırakacağını yazıyor. Brezilyalı ön libero için 7 milyon euro talep ediliyor. Fenerbahçe, pazarlıkları sürdürüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ideal değil zoraki 11'i Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ideal değil zoraki 11'i
Kalinic teklifi Kalinic teklifi
Göztepe şova hazır Göztepe şova hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör