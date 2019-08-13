13 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Göztepe şova hazır

Göztepe şova hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Yeni sezonun ilk haftasında Antalya'yı ağırlayacak Göztepe'de camia ve taraftar maç için sabırsızlanıyor. Kombineleri tüketen sarı-kırmızılıların şova hazırlandığı belirtilirken; teknik direktör Tamer Tuna'nın da kamptan memnun olduğu ve kafasındaki oyun şeklini yavaş yavaş oturttuğu ifade edildi.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Antalya'yı ağırlayacak Göztepe'de camia ve taraftar maç için sabırsızlanıyor. Kombineleri tüketen sarı-kırmızılıların şova hazırlandığı belirtilirken; teknik direktör Tamer Tuna'nın da kamptan memnun olduğu ve kafasındaki oyun şeklini yavaş yavaş oturttuğu ifade edildi. Öte yandan yeni transferlerin takıma uyumu da teknik heyeti memnun etti
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