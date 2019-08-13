Göztepe şova hazır

Yeni sezonun ilk haftasında Antalya'yı ağırlayacak Göztepe'de camia ve taraftar maç için sabırsızlanıyor. Kombineleri tüketen sarı-kırmızılıların şova hazırlandığı belirtilirken; teknik direktör Tamer Tuna'nın da kamptan memnun olduğu ve kafasındaki oyun şeklini yavaş yavaş oturttuğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Lig'de sezonun ilk haftasında Antalya'yı ağırlayacak Göztepe'de camia ve taraftar maç için sabırsızlanıyor. Kombineleri tüketen sarı-kırmızılıların şova hazırlandığı belirtilirken; teknik direktör Tamer Tuna'nın da kamptan memnun olduğu ve kafasındaki oyun şeklini yavaş yavaş oturttuğu ifade edildi. Öte yandan yeni transferlerin takıma uyumu da teknik heyeti memnun etti