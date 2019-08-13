13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Kalinic teklifi
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Goal.com, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikola Kalinic'in Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin transfer için en büyük engel olduğu da ifade edildi. İki yıl daha sözleşmesi olan Kalinic, geçtiğimiz sezon 24 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.
Goal.com, Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikola Kalinic'in Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı. 31 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk yıllık ücretinin transfer için en büyük engel olduğu da ifade edildi. İki yıl daha sözleşmesi olan Kalinic, geçtiğimiz sezon 24 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı.
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