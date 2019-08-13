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Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira kalıyor
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Sami Khedira, Juventus'ta kalıyor!.. İtalyan basını, Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla teknik direktör Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti.
Sami Khedira, Juventus'ta kalıyor!.. İtalyan basını, Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla teknik direktör Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti. Daha önce satış listesine konulan ve Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı 32 yaşındaki ön liberonun, 'yedek güç' olarak takımda tutulmasının beklendiği bildirildi.
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