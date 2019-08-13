13 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira kalıyor

Khedira kalıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.08.2019

, Juventus'ta kalıyor!.. İtalyan basını, Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla teknik direktör Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti.

, Juventus'ta kalıyor!.. İtalyan basını, Atletico Madrid ile oynanan hazırlık maçına ilk onbirde başlayan ve bir de gol atan Alman oyuncunun, performansıyla teknik direktör Sarri'nin gözüne girdiğini belirtti. Daha önce satış listesine konulan ve Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı 32 yaşındaki ön liberonun, 'yedek güç' olarak takımda tutulmasının beklendiği bildirildi.

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