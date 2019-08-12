Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Slovak yıldızın; Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Pereira ve Advocaat'ı anarken Ali Koç ve Ersun Yanal'a teşekkür etmemesi, taraftarların tepkisini aldı.

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Slovak yıldızın; Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Pereira ve Advocaat'ı anarken Ali Koç ve Ersun Yanal'a teşekkür etmemesi, taraftarların tepkisini aldı. Skrtel, "Fenerbahçe forması giymek bir zevk ve onurdu. Ayrılmak zordu, ama hayat böyle. Size gelecek için işi şanslar diliyorum. En büyük FENER" ifadelerini kullandı.