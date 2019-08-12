12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı

Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Slovak yıldızın; Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Pereira ve Advocaat'ı anarken ve 'a teşekkür etmemesi, taraftarların tepkisini aldı.

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Slovak yıldızın; Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Pereira ve Advocaat'ı anarken ve 'a teşekkür etmemesi, taraftarların tepkisini aldı. Skrtel, "Fenerbahçe forması giymek bir zevk ve onurdu. Ayrılmak zordu, ama hayat böyle. Size gelecek için işi şanslar diliyorum. En büyük FENER" ifadelerini kullandı.

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