12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Volkan: Çok özledim

Volkan: Çok özledim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Sözleşmesi henüz uzatılmayan 'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, kalp koydu.

Sözleşmesi henüz uzatılmayan 'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, kalp koydu.

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