12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Volkan: Çok özledim
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan Demirel'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, sarı lacivert kalp koydu.
Sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan Demirel'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, sarı lacivert kalp koydu.
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