12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Durmisi’de 3 rakip var

Durmisi’de 3 rakip var
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve 'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve 'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.



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