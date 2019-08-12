12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve Real Betis'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'ye Durmisi’de 3 rakip var
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve Real Betis'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin sol bek için gündemine aldığı Riza Durmisi ile üç takım daha ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için eski takımları Brondby ve Real Betis'in yanı sıra Marsilya'nın da nabız yokladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncuyu gözden çıkaran Lazio'nun istediği 5 milyon euro'luk bonservis bedeli, transferde en büyük sorun olarak gösteriliyor.
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