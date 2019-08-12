12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Gustavo Fenerbahçe için açık kapı bıraktı
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Brezilyalı ön libero, transferyle ilgili gelen soruya, “Marsilya’da mutluyum. Ancak tek karar mercii ben değilim. Futbolda her şey olabilir” yanıtını verdi.
Ersun Yanal'ın ön libero için ilk tercihi olan Luiz Gustavo, Fenerbahçe için kapıyı açık bıraktı... Olympique Marsilya'nın Reims'e sahasında 2-0 mağlup olduğu lig maçının ardından transferiyle ilgili soruları yanıtlayan 32 yaşındaki yıldız, "Her transfer döneminde hakkınızda birtakım dedikodular çıkar. Benim için şu anda en önemli şey, Marsilya'da olmak. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
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