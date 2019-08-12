12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gustavo Fenerbahçe için açık kapı bıraktı

Gustavo Fenerbahçe için açık kapı bıraktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Brezilyalı ön libero, transferyle ilgili gelen soruya, “Marsilya’da mutluyum. Ancak tek karar mercii ben değilim. Futbolda her şey olabilir” yanıtını verdi.

Ersun Yanal'ın ön libero için ilk tercihi olan Luiz Gustavo, Fenerbahçe için kapıyı açık bıraktı... Olympique Marsilya'nın Reims'e sahasında 2-0 mağlup olduğu lig maçının ardından transferiyle ilgili soruları yanıtlayan 32 yaşındaki yıldız, "Her transfer döneminde hakkınızda birtakım dedikodular çıkar. Benim için şu anda en önemli şey, Marsilya'da olmak. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de para hazır arayış sürüyor Fenerbahçe'de para hazır arayış sürüyor
Volkan: Çok özledim Volkan: Çok özledim
Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı Skrtel Koç ve Yanal’ı anmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör