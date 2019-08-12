Fenerbahçe'de Ersun Yanal acele transfer bekliyor!
Fenerbahçe bayrama keyifli giremedi... Süper Lig’in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Savunmada sıkıntı büyük. Hala 6 numara gelmedi Ersun Yanal, yönetimden acil transfer bekliyor.
Sarı-lacivertli takım, hazırlık maçlarında istenen sonuçları alamazken, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgi taraftarlar arasında tedirginliği artırdı. Sosyal medyada takıma ve Ersun Yanal'a, "4 takımlı Audi Cup'ta dördüncü. 2 takımlı Cumhuriyet Kupası'nda ikinci olmak. Çok kral hareket, tebrikler Fenerbahçe!" ve "Şampiyonluk sözü veremem ama gururla övüneceğiniz bir Fenerbahçe'nin sözünü veriyorum. Gururlanarak gezemiyoruz" tepkileri gelirken, gözler transferde. Özellikle savunmadaki sıkıntıyı bir türlü çözüm bulamayan Yanal'ın da 6 numara ve stopere yapılacak ikinci takviyeyi dört gözle beklediği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın, yöneticilere, "Lig başlıyor. Artık acele edelim" dediği öğrenilirken, bu hafta gelişmeler yaşanması bekleniyor.
İYİ BAYRAMLAR TÜRKİYE
Max Kruse ve Nabil Dirar'dan Kurban Bayramı mesajı! Fenerbahçe'nin iki yıldız futbolcusu, Kurban Bayramı'nı sosyal medyadan paylaştıkları video ile kutladı! Kruse, "İyi bayramlar, selam Türkiye" derken Dirar da, "İyi bayramlar, selamlar Türkiye" ifadelerini kullandı.
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