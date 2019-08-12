12 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal acele transfer bekliyor!

Ersun Yanal acele transfer bekliyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Fenerbahçe bayrama keyifli giremedi... Süper Lig’in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Savunmada sıkıntı büyük. Hala 6 numara gelmedi , yönetimden acil transfer bekliyor.

Sarı-lacivertli takım, hazırlık maçlarında istenen sonuçları alamazken, Cumhuriyet Kupası'nda karşısında alınan 2-1'lik yenilgi taraftarlar arasında tedirginliği artırdı. Sosyal medyada takıma ve 'a, "4 takımlı Audi Cup'ta dördüncü. 2 takımlı Cumhuriyet Kupası'nda ikinci olmak. Çok kral hareket, tebrikler Fenerbahçe!" ve "Şampiyonluk sözü veremem ama gururla övüneceğiniz bir Fenerbahçe'nin sözünü veriyorum. Gururlanarak gezemiyoruz" tepkileri gelirken, gözler transferde. Özellikle savunmadaki sıkıntıyı bir türlü çözüm bulamayan Yanal'ın da 6 numara ve stopere yapılacak ikinci takviyeyi dört gözle beklediği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın, yöneticilere, "Lig başlıyor. Artık acele edelim" dediği öğrenilirken, bu hafta gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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