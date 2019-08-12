Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir kaptandan daha ötesi
Savunmadan top alıyor, takımı hücuma çıkarıyor. Arkadaşlarına sürekli uyarılarda bulunuyor, sahada basmadık yer bırakmıyor. 39’luk yıldız, gençlere yalnızca taş çıkarmıyor, utandırıyor!
Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de öne çıkan ilk isim Emre Belözoğlu oldu. 4.5 yıl aradan sonra tekrar sarı-lacivertli formayı giyen yıldız futbolcu, performansıyla yalnızca teknik heyetten değil taraftarlardan da büyük övgü topluyor. Orta alanı toparlayan 39 yaşındaki yıldız oyuncu, savunmadan top alıyor, takımın hücuma çıkışını organize ediyor ve sahada basmadık yer bırakmıyor. Arkadaşlarını saha içinde sık sık uyaran Emre, teknik direktör Ersun Yanal'ın işini kolaylaştırıyor.
SAHANIN EN İYİSİYDİ
Sivasspor ile önceki gün oynanan Cumhuriyet Kupası'nda 71 dakika sahada kalan Emre Belözoğlu, sadece takımının değil sahanın en iyilerindendi. Savunmada kritik müdahalelerde bulunan yıldız futbolcu, birçok hücum organizasyonunda da başrolü oynadı. Verdiği kilit paslarla da dikkat çeken 39'luk Emre Belözoğlu, gençlere hem taş çıkardı, hem de performansıyla utandırdı. Bu arada tecrübeli futbolcu, Sivasspor karşısında yüzde 82 pas isabetiyle oynadı.
OTYAKMAZ'DAN ÖDÜL VE TEBRİK
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na önceki günün anısına ödül vermişti. İkil arasında kısa süreli muhabbette Otyakmaz, yıldız futbolcunun performansına da övgüler sarfetti.
BEKLERDE SORUN BÜYÜK
Sezonun başlamasına kısa süre kala savunmadaki sıkıntıları dikkat çeten Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı beklerde de sorun yaşadı. Sarı-lacivertlilerin genç isimlerinden Abdulcebrail solda, Murat da sağda beklentilerin altında kaldı. Rakip ataklarına karşı etkisiz kalan iki isim, ikinci yarıda oyundan çıktı.
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8 MAÇTA 13 GOL ATTI 18 GOL YEDİ
Sezon öncesi 8 hazırlık maçı oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmaların ikisini kazandı. 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan sarılacivertlilerin 2 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda öne çıkan detay ise savunmadaki sorunlardı. Yanal'ın öğrencileri, 8 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.
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