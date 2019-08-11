11 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Skrtel’in Devler Ligi mutluluğu

Skrtel’in Devler Ligi mutluluğu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Şampiyonlar Ligi bir futbolcu için en üst seviye. Liverpool ile daha önce orada oynamıştım. Atalanta ile tekrar oynayacağım için mutluyum. Dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Şampiyonlar Ligi bir futbolcu için en üst seviye. Liverpool ile daha önce orada oynamıştım. Atalanta ile tekrar oynayacağım için mutluyum. Dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.

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