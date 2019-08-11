11 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Volkan için geri sayımda

Volkan geri sayımda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Sözleşmesi sona eren 'in gözü kulağı yönetimde. Teknik direktör 'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in gözü kulağı yönetimde. Teknik direktör 'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.

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