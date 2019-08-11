11 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Lucas Silva Fenerbahçe'yi bekliyor

Lucas Silva beklemede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. 'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi.

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. 'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi. İspanyol basını, Benfica'nın da peşinde olduğu Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ileri sürdü.

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