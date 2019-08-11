11 Ağustos 2019, Pazar
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Lucas Silva Fenerbahçe'yi bekliyor
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. Real Madrid'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi.
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. Real Madrid'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi. İspanyol basını, Benfica'nın da peşinde olduğu Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ileri sürdü.
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