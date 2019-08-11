11 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mangala'ya zam!

Mangala'ya zam!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Stuttgart, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Orel Mangala'nın ücretine zam yaptı. , 21 yaşındaki defansif orta sahanın 800 bin euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katına çıkarıldığını belirtti. Sportif direktör Sven Mislintat, "Onun başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Takımımızın önemli bir parçası" dedi.

Stuttgart, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Orel Mangala'nın ücretine zam yaptı. , 21 yaşındaki defansif orta sahanın 800 bin euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katına çıkarıldığını belirtti. Sportif direktör Sven Mislintat, "Onun başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Takımımızın önemli bir parçası" dedi.

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