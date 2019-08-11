11 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Mangala'ya zam!
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Stuttgart, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Orel Mangala'nın ücretine zam yaptı. Bild Gazetesi, 21 yaşındaki defansif orta sahanın 800 bin euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katına çıkarıldığını belirtti. Sportif direktör Sven Mislintat, "Onun başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Takımımızın önemli bir parçası" dedi.
Stuttgart, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Orel Mangala'nın ücretine zam yaptı. Bild Gazetesi, 21 yaşındaki defansif orta sahanın 800 bin euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katına çıkarıldığını belirtti. Sportif direktör Sven Mislintat, "Onun başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Takımımızın önemli bir parçası" dedi.
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